Nadadora brasileira é flagrada no exame antidoping

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta sexta-feira que a nadadora Daiane Becker de Oliveira foi flagrada em exame antidoping realizado durante o Troféu José Finkel, no dia 25 de setembro, no Rio. A substância proibida encontrada em seu organismo foi o esteroide estanozolol. Com isso, ela já foi suspensa por dois anos.

Atleta do Pinheiros (SP), Daiane também teve todos os seus resultados no Troféu José Finkel anulados. Assim, ela perdeu as quatro medalhas que conquistou na competição: ganhou bronze nos 100 metros livre e 50 metros livre, e levou ouro nos revezamentos 4x50 metros livre e 4x100 metros livre.

Daiane também tinha conseguido índice para representar o Brasil no Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), que acontecerá entre os dias 15 a 19 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Mas, com a suspensão por doping, ela não poderá disputar a competição.