Nadadora chinesa bate recorde mundial nos 50m costas nos Jogos Asiáticos

A nadadora chinesa Liu Xiang bateu nesta terça-feira o recorde mundial dos 50 metros costas, nos Jogos Asiáticos, que estão sendo disputados em Jacarta, na Indonésia. Ela se tornou a primeira atleta a completar a distância em menos de 27 segundos.

Ela anotou o tempo de 26s98 para faturar a medalha de ouro e quebrar o recorde mundial, que pertencia à compatriota Zhao Jing. No Mundial de 2009, em Roma, ainda na era dos supermaiôs, a chinesa anotara 27s06.

Para faturar o ouro e quebrar o recorde, Xiang precisou superar a compatriota Fu Yuanhui, que teve de se contentar com a medalha de prata, com o tempo de 27s68.

Fu Yuanhui vencera as provas de 50m e 100m costas na edição de 2014 dos Jogos Asiáticos e havia sido campeã mundial no ano seguinte nos 50m do mesmo estilo. Nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, ela levou o bronze na mesma distância.

A medalha de bronze na prova desta terça-feira ficou com a japonesa Natsumi Sakai, campeã mundial júnior no ano passado, com 27s91.

Com apenas 21 anos, Liu Xiang já vinha se destacando na prova nos últimos anos. Em 2015, ela conquistou a medalha de bronze nos mesmos 50m costas no Mundial de 2015, com o tempo de 27s40. A atleta da China ainda vai competir na prova dos 50 metros livre nos Jogos Asiáticos.