Nadadora Daynara de Paula é flagrada por doping

A brasileira Daynara de Paula foi flagrada no exame antidoping realizado nos Jogos Sul-Americanos de Medellín na natação, realizados em março de 2010, segundo informou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nesta quarta-feira. A substância proibida encontrada no teste, no entanto, ainda não foi revelada.

Notificado pela Organização Desportiva Sul-americana (Odesur), o COB já informou a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) sobre o resultado adverso do exame. Mas antes de se pronunciar oficialmente sobre o caso, os dirigentes do comitê olímpico aguardarão a decisão final da Odesur.

Daynara, de apenas 20 anos, é uma das principais promessas da natação feminina brasileira. Nos Jogos de Medellín, a atleta do Minas conquistou cinco medalhas de ouro.