Nadadora russa bronze em Londres é punida por doping

LOS ANGELES - A nadadora russa Yulia Efimova, que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, recebeu nesta terça-feira uma suspensão de 16 meses por uso de doping. A pena foi confirmada pela Federação Internacional de Natação (FINA), que anunciou que a atleta testou positivo para o uso de um esteroide anabolizante, que ajuda a acelerar o metabolismo e a perder peso, em um exame realizado fora do período de competição, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O teste que confirmou o uso de doping ocorreu em outubro do ano passado, sendo que a punição, de caráter retroativo, começou a valer no dia 31 daquele mês e terá de ser cumprida até 28 de fevereiro de 2015.

Especialista no nado peito, Efimova ganhou três medalhas de ouro em Mundiais de Natação e atualmente detém os recordes do mundo nas provas dos 50 e dos 200 metros peito em piscina curta (de 25 metros). Na Olimpíada de Londres, ela foi medalhista de bronze na prova dos 200 metros.

Antes de competir na Inglaterra, a nadadora participou dos Jogos de Pequim, em 2008, com apenas 16 anos de idade. E fez bonito ao ficar com o quarto lugar na final dos 100 metros peito e em quinto na prova de 200 metros do mesmo estilo, assim como também ajudou a equipe feminina russa a levar a quinta posição nos 4x100m medley.