Nadadoras austríacas são atropeladas antes de Jogos Europeus

Três nadadoras austríacas foram hospitalizadas após serem atropeladas por um ônibus enquanto passeavam pela vila dos atletas, na véspera do início dos I Jogos Europeus, em Baku, Azerbaijão.

Integrante da equipe da nado sincronizado, Vanessa Sahinovic foi ferida gravemente e sofreu numerosas fraturas, segundo comunicado do Comitê Olímpico Austríaco (COA).

Luna Payer teve uma importante lesão em um dos braços, enquanto Verena Breit apenas sofreu arranhões e já recebeu alta. As duas primeiras atletas retornaram de avião para a Áustria e foram acompanhadas pelo médico da equipe.

As nadadoras foram atingidas pelo veículo enquanto caminhavam pela calçada. "Estamos comovidos pelo incidente. De imediato, tomamos todas as medidas urgentes necessárias", disse Peter Mennel, secretário geral da COA.

Baku recebe, a partir desta sexta-feira, os I Jogos Europeus, uma alternativa continental dos Jogos Olímpicos, semelhante aos Pan-Americanos, sediados em Toronto, neste ano. Cerca de 6 mil atletas competirão em 52 modalidades esportivas em busca de 253 medalhas até o dia 28 de junho. Karatê, Futebol de Areia, Sambo e Basquete 3x3 são os únicos esportes não-olímpicos previstos no calendário europeu.

A cerimônia de abertura acontecerá no Estádio Olímpico, inaugurado no ano passado e com capacidade para quase 70 mil espectadores. Estão confirmadas as presenças dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas não serão acompanhados por nenhum outro.