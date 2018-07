Nadadores brasileiros são flagrados em antidoping

Os nadadores Glauber Silva (Minas Tênis Clube), com índice olímpico nos 100m borboleta, Flávia Delaroli (Pinheiros), que não conseguiu índice para Londres 2012, e Pamela Souza (Corinthians), de apenas 16 anos, foram flagrados em exames antidoping, realizados no Troféu Maria Lenk, em abril desse ano. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira, 22, mas os clubes foram notificados desde a última segunda-feira.

Segundo o supervisor técnico de natação do Sport Club Corinthians, Carlos Matheus, por orientação do departamento jurídico, clubes e atletas não podem se pronunciar antes do Painel da CBDA, marcado para a próxima terça-feira, 26.

Na ocasião, os atletas apresentarão suas defesas e terão punição julgada. "Vamos receber os atletas e só depois disso é que vamos poder divulgar o resultado e a substância encontrada", afirmou Sandra Soldan, diretora-adjunta de doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CDBA).