Nadadores não conseguem índice no último dia do Open O último dia de competições do Torneio Open de Natação, disputado simultaneamente ao Campeonato Brasileiro Sênior, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio, não registrou a obtenção de nenhum índice olímpico. Apesar da expectativa, Joanna Maranhão não conseguiu cumprir o objetivo de conseguir o índice dos 200 metros borboleta. Neste domingo, ela venceu a prova com o tempo de 2min11s66, mas lamentou por ter ficado distante da vaga na prova nos Jogos Olímpicos de Londres.