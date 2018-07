Nadal a um jogo da 500ª vitória da carreira

O confronto de hoje contra o croata Ivan Dodig, pelas semifinais do Torneio de Barcelona, carrega consigo a possibilidade de uma marca importante para Rafael Nadal. Se vencer e alcanças sua quarta final seguida na temporada, o espanhol somará a 500.ª vitória da carreira. Para se ter uma ideia do tamanho do feito, o maior ídolo brasileiro do tênis, Gustavo Kuerten, aposentou-se com 358 vitórias. O atual número 1 do mundo ainda tem 24 anos.

Nadal passou ontem com absoluta facilidade sobre o francês Gael Monfils (duplo 6/2). Já Dodig conquistou o melhor resultado de sua carreira ao passar por Feliciano Lopez, em quase duas horas de jogo: 6/4, 2/6 e 6/4.

O outro finalista já tem nacionalidade definida: espanhola. Nicolas Almagro, novo integrante do top 10, desafia David Ferrer, sexto melhor tenista do mundo. Almagro bateu o compatriota Juan Carlos Ferrero por duplo 6/3, enquanto Ferrer passou sem maiores sobressaltos sobre Jurgen Melzer pelo mesmo placar. Se vencer, Ferrer pode ter revanche do Masters de Monte Carlo, no qual perdeu de Nadal na final.