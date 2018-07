Nadal ansioso para jogar em São Paulo Um dia depois de ter confirmada a sua presença no Aberto do Brasil, Rafael Nadal disse que está bastante ansioso para disputar o torneio. Ele não joga desde junho do ano passado. "Estou muitíssimo animado para voltar a jogar no Brasil depois de tantos anos", comentou o espanhol. "A última vez foi em 2005 (quando ele ganhou o torneio na Costa do Sauipe) e eu tenho lembranças fantásticas."