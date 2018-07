Nadal arrasa rival francês, mas se irrita: 'Joguei mal'

Tênis

PARIS

Os tenistas favoritos que atuaram ontem em Roland Garros comprovaram o que já era esperado e passaram de fase sem nenhum problema. O espanhol Rafael Nadal, número 2 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), não deu chances ao francês Gianni Mina, que disputou pela primeira vez o Grand Slam. Nadal venceu por 3 a 0, com triplo 6/2. Apesar da facilidade em derrotar o novato, Nadal usou discurso batido e afirmou que a estreia foi complicada. "O primeiro dia é sempre mais nervoso que o usual. Acho que joguei mal, mas venci, o que é importante e positivo", comentou o espanhol, que chegou à 100.ª vitória nos principais torneios de tênis. O próximo adversário será o argentino Horacio Zeballos, que eliminou Martin Fischer num jogo bem disputado que acabou em 3 a 2, com parciais de 7/6, 6/7, 1/6, 6/4 e 8/6.

Para Nadal, a competição está aberta por enquanto, sem nomes ao título. "Os únicos favoritos são os jogadores que chegarem à final. Eu sei que, se jogar meu melhor tênis, tenho chances, mas há vários jogadores na mesma situação que a minha", ressaltou.

Jogo duro. A partida mais emocionante de ontem foi entre o norte-americano Andy Roddick e o finlandês Jarkko Nieminen. O número 6 do mundo conquistou um set, mas permitiu a virada na sequência. O jogo terminou 3 a 2 para Roddick, com parciais de 6/2, 4/6, 4/6, 7/6 (7/4, no tie- break) e 6/3.

Agora, o americano pega Blaz Kavcic, da Eslovênia, que passou pelo argentino Eduardo Schwank. Kavcic vencia por 2 sets a 1 e 4 a 0 no 4.º set, quando Schwank abandonou o duelo.

O compatriota de Nadal, Fernando Verdasco, também foi bem na estreia e superou o russo Igor Kunitsyn por 3 a0 (6/4, 6/2 e 6/2). Verdasco enfrentará na segunda rodada o francês Florent Serra, que derrotou Michael Russell, dos Estados Unidos.

Feminino. No duelo russo, a sempre bela Maria Sharapova venceu Ksenia Pervak por 6/3 e 6/2, classificando-se para a segunda rodada. A número 12 do ranking feminino enfrentará a belga Kirsten Flipkens, que fez 6/1 e 6/4 sobre a japonesa Ayumi Morita.

A também japonesa Kimiko Date Krumm, veterana de 39 anos, teve estreia incrível e eliminou uma das favoritas, a atual campeã de Roland Garros, Dinara Safina, de virada. Ela fez 2 a 1: 3/6, 6/4 e 7/5.

Quem não vacilou foi a belga Justine Henin, que voltou a vencer em Roland Garros depois de 3 anos de ausência. A ex-número 1 bateu a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 a0.