Nadal comanda noite de gala do esporte

Líder do ranking no tênis, Rafael Nadal é também o número 1 entre todos os esportistas. Aos 24 anos e com 43 títulos no currículo, o espanhol ganhou ontem o Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, pelos três Grand Slams que conquistou em 2010, num ano quase perfeito. Em noite de gala no grandioso hotel Emirates Palace, em Abu Dabi, a Espanha brilhou ainda com sua seleção nacional, apontada como a melhor equipe do mundo na última temporada pelo título inédito na Copa da África do Sul.

Pelo segundo ano seguido, a cerimônia ocorreu nos Emirados Árabes, e outra vez foi apresentada por Kevin Spacey. O ator deu um ar hollywoodiano à festa e arrancou risadas da plateia no encerramento, quando desafiou Nadal para uma partida de pingue-pongue.

Para tentar desestabilizar o espanhol, gritou no meio do jogo: "Olhe atrás de você, é o Federer!" A distinção dada a Rafael Nadal, que em 2011 completa o décimo ano de carreira, soa até tardia para o precoce gênio do tênis, ganhador do Laureus de 2006 na categoria revelação. Em 2009, Nadal já havia concorrido ao prêmio principal após ter vencido Wimbledon em jogo histórico contra Federer na final, mas o troféu ficou com o rei das pistas Usain Bolt. Neste ano, mesmo com a concorrência de Messi, Iniesta e Kobe Bryant, o tenista era o favorito. Tanto que a atriz espanhola Paz Vega foi quem entregou o prêmio.

"Sem dúvida, 2010 foi o ano mais fantástico da minha carreira", disse Nadal, lembrando a lesão no joelho que havia comprometido sua temporada no ano anterior. "Consegui voltar depois de ter tempos difíceis, e, depois de Roland Garros, joguei meu melhor tênis." Além do torneio francês, ele levou o título em Wimbledon e no US Open, primeiro de sua carreira.

No feminino, a surpresa foi a vitória da esquiadora americana Lindsey Vonn, medalha de ouro na Olimpíada de Inverno de Vancouver, em 2009. Vohn superou a número 1 do tênis, Caroline Wozniacki, da Dinamarca, e a musa do atletismo Blanka Vlasic - croata que ganhou 14 dos 12 campeonatos que disputou em 2009.

Recordação. Nos esportes de ação, a terceira vitória do surfista americano Kelly Slater (vencedor em 2009 e 2007) foi marcada pela lembrança do rival Andy Irons, morto em novembro.

"Aquela foi uma semana horrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Perdi um amigo e ganhei meu décimo título (mundial). A última imagem é do abraço que ganhei do Andy em Portugal, ele estava feliz." Slater, que completa 39 anos na sexta-feira, diz que a aposentadoria ainda não passa por sua cabeça. "Comecei aos 19 anos no tour e o mais velho tinha 30. Achava que só teria mais 10 anos competindo. Não sei qual o meu limite, pois a idade só está na cabeça."

Indicado pela terceira vez, o brasileiro Daniel Dias, único representante do País neste ano na premiação, não conseguiu levar seu segundo troféu na categoria de atletas com deficiência. O Laureus ficou com a alemã Verena Bentele, do esqui e do biatlo.

Zidane. O craque francês Zinedine Zidane foi o homenageado na categoria melhor trajetória profissional, Laureus que já foi entregue a Pelé, Beckenbauer e Cruyff. Na premiação em Abu Dabi, porém, o campeão mundial de 1998 não mostrou a desenvoltura dos tempos de jogador. Ao receber o troféu, Zidane foi incentivado a falar em inglês ou árabe (ele nasceu Argélia), mas o ex-jogador sorriu e preferiu discursar em francês, com intérprete. Na sala de imprensa, foi o único que não aceitou perguntas dos presentes e, de quatro questões apresentadas pela organização, só respondeu a duas - em seguida, levantou-se da mesa e "encerrou"o evento.

A LISTA DOS PREMIADOS

O esportista do ano: Rafael Nadal, Espanha

A esportista: Lindsey Vonn, esquiadora norte-americana

Equipe: Espanha (futebol)

Revelação: Martin Kaymer, golfista alemão

Retorno do ano: Valentino Rossi, motociclista italiano

Melhor atleta com deficiência: Verena Bentele, esquiadora alemã

Esportista radical: Kelly Slater, surfista americano

Prêmio por conquistas na carreira: Zinedine Zidane, ex-jogador de futebol francês

Espírito esportivo: equipe europeia da Copa Ryder (golfe)