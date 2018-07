Nadal desiste de ir ao Aberto da Austrália

Os fãs de Rafael Nadal espalhados pelo mundo aguardavam com ansiedade a chegada do Aberto da Austrália para ver de novo o ídolo em ação, mas eles terão de esperar um pouco mais. O espanhol anunciou ontem que não participará do torneio, do qual foi campeão em 2009, por causa de um vírus estomacal.

A última partida disputada por Nadal foi sua surpreendente derrota para o checo Lukas Rosol na segunda rodada de Wimbledon, em junho, quando ele já sentia os sintomas da tendinite no joelho esquerdo que o obrigou a se ausentar das quadras durante todo o segundo semestre. O número quatro do ranking da ATP diz que o joelho já não o incomoda, mas ele alega que o problema estomacal o impediu de fazer uma boa preparação para o primeiro Grand Slam de 2013.

"Por causa do vírus, não fiz nenhum jogo de preparação. Não seria justo comigo, nem com meus amigos na Austrália, ir para lá tão despreparado", justificou Nadal. "É preciso que o corpo esteja na melhor forma para encarar o Aberto da Austrália."

O plano de Nadal era participar do torneio de exibição que está sendo disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos (a final será hoje), e o ATP de Doha, no Catar, como preparação para o Aberto da Austrália. O vírus estomacal, no entanto, o fez mudar de ideia. "Não seria concebível que o primeiro torneio dele depois da lesão fosse com jogos em melhor de cinco sets", explicou Toni Nadal, tio e técnico do astro espanhol. "Ele não estaria pronto para isso."

O objetivo de Nadal agora é voltar no ATP de Acapulco, no México, no fim de fevereiro, mas ele não descarta a possibilidade de retornar antes.