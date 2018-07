Nadal e Federer: de novo favoritos em Paris

Sem a presença de adversários fortes em quadras de saibro, como o russo Nikolay Davydenko e o argentino Juan Martin Del Potro, aumenta a chance de que Roland Garros possa ter finalmente o confronto que faltou no ano passado, entre Rafael Nadal e Roger Federer. Em 2009, o espanhol perdeu para Robin Soderling e o suíço finalmente ganhou o torneio de Grand Slam que faltava ao seu currículo.

Federer, que na primeira rodada pega o australiano Peter Luczak, não esconde que gostaria de, em 2010, decidir o título contra o rival, que venceu os três últimos torneios que disputou - Roma, Montecarlo e Madrid (este último contra o próprio suíço). "Não vejo a hora de começar. Voltar a me encontrar com Rafa na final seria estupendo, embora seja um caminho longo."

Federer não esconde que desta vez chega a Paris sem pressão. "Me sinto diferente, porque tenho tão boas recordações dessas quadras, ainda que no passado não podia voltar e pensar: "Aqui tive o triunfo mais emotivo da minha carreira." Não podia. Todos haviam sido em Wimbledon, ou no Aberto dos Estados Unidos ou em outros lugares."

Depois de um período de recuperação por contusão, Nadal, que estreará contra o francês Gianni Mina, também não esconde sua ambição de vencer, mas a atitude é mais comedida no que diz respeito a atingir seu objetivo. O espanhol, no entanto, está confiante em sua boa forma. "Fisicamente seria uma barbaridade dizer que estou mal (em termos físicos) quando ganhei os últimos três torneios que joguei."

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci (28) estreia contra o francês Michael Llodra (46), Thiago Alves (108) pega o espanhol Fernando González (14) e Ricardo Mello (91) joga contra o croata Marin Cilic (12)

No feminino, a belga Justine Henin é destaque junto das americanas Venus e Serena Williams e a russa Maria Sharapova.