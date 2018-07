Nadal está fora do ATP Finals e também do Masters de Paris

Sem entrar em quadra desde junho, o tenista espanhol Rafael Nadal avisou que não vai jogar mais nenhum torneio individual nesta temporada. A lesão em seu joelho ainda incomoda e ele anunciou que está fora dos dois últimos torneios do ano, o Masters 1000 de Paris e o ATP Finals em Londres.

"É decepcionante perder as duas últimas competições do ano, em Paris e Londres, mas isso não chega a ser uma surpresa. Espero voltar aos treinos logo, pois tenho feito um bom progresso no tratamento da lesão", explicou o tenista, por meio de um comunicado.

Aos 26 anos, Nadal não joga desde a surpreendente derrota para o checo Lukas Rosol, na segunda rodada de Wimbledon. Exames detalhados mostraram que ele estava com a Síndrome de Hoffa, uma inflamação no tecido do tendão atrás do joelho, provocada por uma tendinite que o tenista sentiu em Indian Wells e que o obrigou a abandonar a semifinal em Miami. Entre os sintomas desta lesão do jogador estão a perda de parte dos movimentos do joelho e uma grande dor.

Por causa dessa contusão, Nadal teve de se afastar do circuito mundial, mas ainda está em boa colocação no ranking da ATP (4.º lugar). Só que ele também não especificou quando será sua volta e é bem provável que não consiga ajudar a Espanha a partir do dia 16 de novembro, no confronto com a República Checa na final da Copa Davis.

"Ainda não estou pronto para jogar nestes eventos, então vou continuar minha recuperação em Mallorca para poder estar de volta o mais rápido possível", resumiu o atleta, que tem jogo-exibição marcado para dezembro. Em partidas oficiais, ele só deve retornar às quadras no Aberto da Austrália, em janeiro.

Como Nadal não vai poder disputar o ATP Finals, torneio que conta com os oito melhores da temporada, uma vaga será aberta. Se fosse levada em conta a classificação desta semana, a oitava vaga ficaria com o sérvio Janko Tipsarevic. Por enquanto, somente cinco jogadores estão garantidos: Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, David Ferrer e Tomas Berdych. Seis tenistas ainda estão na briga pelas três vagas restantes.