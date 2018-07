Nadal oficializa processo contra ex-ministra francesa após acusação de doping Rafael Nadal veio a público nesta segunda-feira para confirmar que está processando a ex-ministra francesa Roselyne Bachelot por difamação. Em março, ela acusou o tenista espanhol de se dopar no circuito profissional. Os advogados do ex-número 1 do mundo deram entrada no processo nesta segunda, em um tribunal de Paris.