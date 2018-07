Nadal se garante em mais uma decisão

Rafael Nadal teve que mostrar o melhor de seu tênis para superar o mais tradicional de seus rivais, Roger Federer. No confronto entre o 2.º e o 3.º colocados do ranking por um lugar na decisão do Aberto da Austrália, a vitória veio para o espanhol. E de virada, por 3 sets a 1:6/7 (5/7), 6/2, 7/6 (7/5) e 6/4, em um movimentado duelo de 3h42 de duração.

No 27.º encontro entre os dois tenistas (dominantes no circuito mundial até Novak Djokovic assumir todo o protagonismo em 2011), Nadal ampliou sua vantagem de vitórias sobre o suíço, com 18 triunfos.

O espanhol disputará, no domingo, sua 15.ª final de Grand Slam - venceu na Austrália em 2009. Hoje, a partir das 6h30 (de Brasília), descobrirá quem vai enfrentar. Tudo sugere que Novak Djokovic estará na quadra central da Rod Laver Arena para defender seu título e buscar o tri. Mas o adversário do sérvio será o motivado Andy Murray, 4.º do mundo, que tenta disputar a final do torneio pela terceira vez consecutiva (perdeu em 2010 e 2011) e vem invicto de 17 partidas.

Se o jogo entre os dois melhores tenistas do mundo se confirmar, Nadal tem uma grande diferença a resolver com Djokovic. Em 2011, o espanhol foi derrotados nas seis vezes em que eles se enfrentaram.

O ambiente da partida, ontem, foi similar ao de um jogo de futebol, tamanho o êxtase do público. O espanhol conseguiu uma quebra decisiva quanto o marcador estava empatado em 4 a 4 no quatro set e definiu o jogo em seu segundo match-point. Com os gritos vindos da tribuna, Nadal não segurou a emoção: deixou-se cair de joelhos no chão antes de cumprimentar o seu eterno rival.

"Sempre é um prazer estar nesta quadra e é uma honra jogar contra Roger", disse Nadal. "Foi uma partida fantástica. É incrível enfrentar um jogador que não comete erros e tem um jogo completo." O tenista, que tem sofrido com problemas físicos, mostrou-se feliz em ter superado tais dificuldades. "Se alguém me dissesse, dois domingos atrás, que eu estaria na final, não acreditaria. É emocionante poder brigar por outro título."

Sobre o adversário na decisão, Nadal falou da supremacia de Djokovic em 2011 - e manteve o bom humor. "Ambos estão jogando de maneira fantástica. Diria para Andy ser agressivo, mas meu conselho não vale muito. Afinal, perdi para ele nas últimas seis vezes."

Briga pela liderança. O ranking feminino terá uma nova número 1 na segunda-feira. E ela será definida na final do Aberto da Austrália, amanhã, entre Maria Sharapova e Victoria Azarenka.

Na revanche da final de Wimbledon, Sharapova derrotou Petra Kvitova por 6/2, 3/6 e 6/4 e chegou à sua 7.ª decisão de Grand Slam. A bielo-russa, por sua vez, será estreante em uma final do gênero. Ela derrotou a campeã de 2011, Kim Clijsters, por 6/4, 1/6 e 6/3. "Eu não via a hora de acabar o terceiro set. Minha mão pesava uns 200 kg e eu só queria chorar."