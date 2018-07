Nadal será o porta-bandeira da Espanha na Olimpíada

Medalhista de ouro na Olimpíada de Pequim, em 2008, o tenista teve essa honraria confirmada pouco depois de ter conquistado, no último dia 11, o inédito e histórico heptacampeonato de Roland Garros. "Entre os inúmeros êxitos esportivos de Rafael Nadal se destacam seus 11 triunfos (títulos) em torneios de Grand Slam, sendo sete sobre a terra batida de Paris, e o seu Prêmio Príncipe das Asturias dos Esportes no ano de 2008", destacou o COE, por meio de nota em seu site oficial, ao justificar a sua decisão.

A escolha de Nadal para o posto foi definida justamente nesta quarta-feira, em uma reunião realizada na sede do COE, em Madri. Na capital inglesa, o atual vice-líder do ranking mundial do tênis tentará conquistar o bicampeonato olímpico em um torneio que promete ser histórico, pois contará com a presença dos melhores jogadores do mundo e acontecerá em Wimbledon, templo da modalidade e palco do Grand Slam cuja chave principal começará a ser disputada na próxima segunda-feira.

Com apenas 26 anos de idade, Nadal disputará já a sua terceira Olimpíada, depois de ter jogado o torneio de duplas dos Jogos de Atenas, em 2004, e depois triunfado na competição de simples em Pequim, há quatro anos.

O tênis, por sinal, terá grande representatividade na cerimônia de abertura dos Jogos de Londres, pois o sérvio Novak Djokovic e a russa Maria Sharapova, respectivos líderes dos ranking masculino e feminino da modalidade, já haviam sido anunciados anteriormente como porta-bandeiras de seus países nesta Olimpíada.