Nadal será porta-bandeira da Espanha nos Jogos Olímpicos

"Rafael Nadal (@RafaelNadal), porta-bandeira da equipe olímpica espanhola na abertura dos Jogos Olímpicos Londres 2012", anunciou o COE após a conclusão de uma reunião da junta de federações esportivas para tomar a decisão. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontecerá no dia 27 de julho na capital britânica.

Nadal, atual número dois do mundo, buscará o bicampeonato olímpico nas quadras de grama de Wimbledon, onde na semana que vem também será disputado o terceiro torneio do Grand Slam no ano. O tenista, de 26 anos, conquistou este mês seu sétimo título de Roland Garros, um recorde, e agora tem 11 títulos de Grand Slam no currículo.

Esta será sua terceira participação olímpica. Além do outro em Pequim, ele também esteve nos Jogos de Atenas-2004, na disputa de duplas. O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do ranking mundial, também levará a bandeira de seu país na abertura dos Jogos de Londres.

(Reportagem de Emma Pinedo)