Nadal sofre, ganha e vai encarar Federer

Rafael Nadal sofreu ontem para confirmar o seu favoritismo diante do checo Tomas Berdych e garantir vaga na semifinal do Aberto da Austrália, em Melbourne. Cabeça de chave número 2, o espanhol foi derrotado na primeira parcial e precisou salvar um set point no tie-break do segundo set para vencer por 3 a 1, de virada, com 6/7 (5/7), 7/6 (8/6), 6/4 e 6/3.

Nadal terá pela frente o suíço Roger Federer no confronto que valerá um lugar na decisão. O vice-líder do ranking mundial travará o seu 27.º duelo oficial com o suíço, que levou a melhor no último deles ao arrasar com parciais de 6/3 e 6/0 no ATP Finals do ano passado, em Londres.

Antes disso, porém, o tenista da Espanha bateu o velho rival por três vezes em 2011, nos Masters 1000 de Miami e Madri e na final de Roland Garros. E, no retrospecto geral do confronto com o suíço, Nadal tem ampla vantagem, com 17 vitórias e nove derrotas.

Federer se garantiu na semifinal ao bater o argentino Juan Martín del Potro por 3 a 0. Foi seu milésimo jogo como profissional. Será a 2.ª vez que enfrentará Nadal no Aberto da Austrália. Na outra ocasião, foi superado por 3 sets a 2 na final de 2009.

Ontem, Rafael Nadal precisou de quatro horas e 16 minutos para superar Berdych, que ganhou o primeiro set no tie-break após ver o adversário discutir com o juiz de cadeira brasileiro Carlos Bernardes. Quando o placar apontava 5 a 5 no desempate do set, o espanhol rebateu uma bola fora do checo, que o juiz de linha não viu, e depois desistiu do ponto, conquistado pelo checo.

Indignado, o ex-número 1 reclamou com Bernardes e disse que o ponto deveria ter sido paralisado, mas o brasileiro não concordou e confirmou o ponto de Berdych, que depois liquidou o tie-break com um ace.

No set seguinte, novo sufoco para Nadal, que teve a chance de fechar quando tinha 5/3, mas deixou o set ir para o tie-break. Abriu 4 a 1 e permitiu a reação do checo, que chegou a ter um set point quando liderava por 6/5. Entretanto, Nadal marcou três pontos seguidos e fez 8/6. No terceiro set, fechou em 6/4 e no quarto em 6/3.

Milésimo. Federer disputou o seu milésimo jogo como profissional e chegou ao seu 814.º triunfo. O suíço bateu o argentino Juan Martín del Potro com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2. O atual número 3 do mundo já conquistou quatro vezes o Australian Open.

Federer está próximo de alcançar uma outra marca histórica. Acumula 232 triunfos em torneios de Grand Slam, ficando a apenas um da marca de 233 de Jimmy Connors, recordista maior nesta série que engloba as quatro competições mais importantes do circuito (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

O astro nascido na Basileia ainda entrou para um repleto grupo de tenistas ao completar 1.000 jogos. Além dele, apenas Connors, recordista de atuações como profissional, com 1.479, Ivan Lendl (1.310), Guillermo Vilas (1.197), Andre Agassi (1.144), Stefan Edberg (1.076) e John McEnroe (1.073) passaram da milésima partida como profissional até hoje.