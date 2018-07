Nadal vai atrás de um título que falta em seu currículo

O torneio é o 12.º disputada por Nadal em 2013 e o espanhol chega à 11.ª final. O único em que não foi à decisão foi Wimbledon, no qual foi surpreendido logo na estreia e caiu diante do belga Steve Darcis. Já são oito títulos para ele só em 2013.

A vitória de ontem confirma o ótimo momento vivido pelo tenista espanhol nesta temporada, após a lesão no tendão do joelho esquerdo que o afastou de boa parte das competições no ano passado. O número 2 do mundo chega à quinta decisão em seis Masters 1000 que aconteceram em 2013. O único que não teve o espanhol na final foi o de Miami, em março, do qual ele não participou.

O duelo de hoje será o quarto entre Nadal e Isner no circuito profissional, sendo que o espanhol venceu os três primeiros. Desta vez no entanto, ele terá pela frente um adversário embalado.

O norte-americano eliminou em Cincinnati quatro cabeças de chave seguidos: o francês Richard Gasquet, o canadense Milos Raonic, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, e o argentino Juan Martin Del Potro.

Tudo isso dá confiança a Isner para o duelo com Nadal. "Eu tenho jogado bem e venci grandes atletas na sequência. Sei que posso melhorar, mas definitivamente me sinto em alto nível", avisa.