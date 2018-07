Nadal vence de virada e está na semi A devota torcida a Rafael Nadal levou um susto, ontem, no Ginásio do Ibirapuera. Longe de seu melhor tênis, o espanhol por pouco não deixou escapar a vitória sobre o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, parciais de 3/6 e duplo 6/4. Na semifinal, o ex-número 1 do mundo enfrentará a "zebra"do Brasil Open, hoje, não antes das 17h.