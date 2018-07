Nadal vira jogo complicado e fará semifinal com Federer

MELBOURNE - Rafael Nadal sofreu, mas confirmou o seu favoritismo diante do checo Tomas Berdych e garantiu vaga na semifinal do Aberto da Austrália, nesta terça-feira, em Melbourne. Cabeça de chave número 2 do Grand Slam, o espanhol foi derrotado na primeira parcial e precisou salvar um set point no tie-break do segundo set para vencer por 3 a 1, de virada, com 6/7 (5/7), 7/6 (8/6), 6/4 e 6/3.

Com a vitória desta terça, Nadal terá pela frente Roger Federer no confronto que valerá um lugar na decisão. O vice-líder do ranking mundial travará o seu 27.º duelo oficial com o suíço, que levou a melhor no último deles ao arrasar com parciais de 6/3 e 6/0 no ATP Finals do ano passado, em Londres.

Antes disso, porém, o tenista da Espanha bateu o velho rival por três vezes em 2011, nos Masters 1.000 de Miami e Madri e na final de Roland Garros. E, no retrospecto geral do confronto com o suíço, Nadal tem ampla vantagem, com 17 vitórias e nove derrotas.

Horas antes de Nadal vencer, Federer se garantiu na semifinal ao superar o argentino Juan Martín del Potro por 3 sets a 0, naquele que foi o milésimo jogo como profissional da história do vitorioso tenista suíço.

Esta será a segunda vez que os dois consagrados tenistas irão se enfrentar no Aberto da Austrália. Na outra ocasião em que se cruzaram em Melbourne, o espanhol superou o velho rival por 3 sets a 2 na final de 2009 e ficou com o título do Grand Slam.

Nesta terça, o espanhol precisou jogar quatro horas e 16 minutos para superar Berdych, que ganhou o primeiro set no tie-break após ver Nadal discutir com o juiz de cadeira brasileiro Carlos Bernardes. Quando o placar apontava 5 a 5 no desempate do set, o espanhol rebateu uma bola fora do checo, que o juiz de linha não viu, e depois desistiu do ponto, conquistado pelo checo.

Indignado, o espanhol reclamou com Bernardes e disse que o ponto deveria ter sido paralisado, mas o brasileiro não concordou e confirmou o ponto de Berdych, que depois liquidou o tie-break com um ace.

No set seguinte, novo sufoco para Nadal, que teve a chance de fechar a parcial quando sacava em 5/3, mas teve o serviço quebrado pelo adversário. Em seguida, em novo tie-break, o espanhol abriu 4 a 1, mas permitiu a reação do checo, que chegou a ter um set point quando liderava por 6/5. Entretanto, o espanhol marcou três pontos seguidos e fez 8/6 para empatar o duelo.

No terceiro set, Nadal conseguiu quebrar o saque do seu rival no quinto game e administrou a vantagem para fazer 6/4. Já na última parcial, o espanhol obteve uma quebra logo no primeiro game e, sem ser superado com o serviço na mão, fechou o jogo e o set em 6/3.