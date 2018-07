Nado sincronizado do Brasil obtém mais um 12º lugar

A pontuação foi pior do que o das eliminatórias, quando o Brasil somou 85,730 pontos. Maria Bruno, Joseane Costa, Nayara Figueira, Michelle Frota, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Giovana Stephan e Lara Teixeira competiram nesta prova. Jessica Gonçalves e Maria Eduarda Pereira também fazem parte do time brasileiro.

A final da prova por equipes da rotina livre foi vencida pela Rússia, com 98,620 pontos. China, com 96,580, e Espanha, com 96,090 pontos, completaram o pódio. As russas tiveram o domínio total da disputa do nado sincronizado no Mundial com 100% de aproveitamento ao conquistar as sete medalhas de ouro distribuídas pela modalidade.

Apesar disso, a China está na liderança do quadro de medalhas, com nove ouros - todos do salto ornamentais -, dez pratas e um bronze. A Rússia ocupa a segunda colocação, com as sete medalhas de ouro do nado sincronizado, três pratas e três bronzes. O Brasil, que faturou um ouro com Ana Marcela Cunha na prova de 25 quilômetros da maratona aquática, está na sexta colocação, empatado com Suíça, Grã-Bretanha e Bulgária.