Nado sincronizado do Brasil vai à final da rotina técnica no Mundial O Brasil estreou neste sábado na disputa do nado sincronizado no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Kazan, com a classificação para a final da disputa por equipes da rotina técnica. As competidoras do País asseguraram a última vaga na disputa por medalha ao garantir o 12º lugar, com 83,023 pontos.