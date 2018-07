Nado sincronizado do Brasil vai à final no Mundial

BARCELONA - A equipe de nado sincronizado do Brasil se classificou neste sábado para a final da prova técnica no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona. O time, formado por Luisa Borges, Maria Bruno, Jessica Gonçalves, Maria Eduarda Micucci, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Giovana Stephan e Beatriz Teixeira, passou para a final na nona colocação, com a nota 84,600. As irmãs Gabriella e Daniella Figueiredo foram reservas do time.

Na sua apresentação, a equipe utilizou a música "Tico-Tico no Fubá", imortalizada por Carmen Miranda, que também inspirou os trajes coloridos e decorados com frutas. Satisfeita com o desempenho das brasileiras, a técnica Magali Cremona celebrou o resultado.

"Elas não se intimidaram com a grandiosidade da competição, estão muito seguras e não se escondem atrás do fato de terem pouca experiência. Assumem seus erros, se esforçam para se superar e isso é muito bom para o crescimento da equipe", disse.

Doze equipes se classificaram para a final, sendo que a Rússia confirmou o seu favoritismo e avançou em primeiro lugar, com a nota 96,500. A Espanha, que compete em casa, teve a segunda melhor avaliação, com 94,700, seguida pela Ucrânia, com 93,200. A disputa de medalha será na próxima segunda-feira, às 14 horas (de Brasília).