Nado Sincronizado: no dueto, a melhor chance

SÃO PAULO - O nado sincronizado ainda não definiu sua participação na Olimpíada 2012. Vai lutar por vagas no Torneio Pré-Olímpico em Londres. As melhores chances são de Nayara Figueira e Lara Teixeira no dueto. Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara a dupla ficou com a medalha de bronze e, integrando a equipe, junto com Giovana Stephan, Jéssica Gonçalves, Joseane Costa, Lorena Molinos, Maria Eduarda Werneck e Pamela Nogueira, conquistou outro bronze na competição.

Nos Jogos de Pequim/2008, Lara e Nayara participaram do dueto, um ano depois da formação da dupla. Ficaram em 13.º lugar.

A meta é repetir a participação e superar o resultado de quatro anos, porém é um grande desafio. “Antigamente a gente tinha de explicar os mínimos detalhes o que era o nado sincronizado, nos perguntavam se era aquele balé aquático ou aquelas perninhas pra cima”, conta Nayara. “Ninguém conhecia direito e acho que isso está mudando, tudo por conta dos resultados que obtivemos ao longo dos anos, começando pelo PAN de 2007 do Rio”, complementou. “Acho que agora é foco total nas Olimpíadas. Foco e mais foco!”