Nagoya está sob o domínio da Fiel

Como era de se esperar, a Fiel tomou Nagoya de assalto. A cidade, a 25 quilômetros do palco do jogo contra o Al Ahly, é onde estão hospedados a delegação corintiana e milhares de torcedores do time. Hoje, vão se juntar a eles os corintianos que estão em Tóquio. O movimento está sendo chamado de Terceira Invasão - as outras duas foram ao Rio de Janeiro, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976 e na decisão do Mundial de 2000.

A festa começará bem antes de a bola rolar. Integrantes da subsede da Gaviões da Fiel no Japão acolheram membros da organizada que vieram do Brasil (alguns, por falta de dinheiro, estão hospedados nas casas desses associados) e organizarão uma caminhada pelas ruas de Toyota em direção ao estádio. Nos arredores do palco da partida, eles vão fazer um churrasco para comemorar a presença do time no Japão e reunir o maior número possível de torcedores para entrarem todos juntos no estádio. A ideia é causar impacto.

É possível que os corintianos tenham alguma dificuldade para se adaptar às regras impostas pela Fifa. Ela não permite, por exemplo, que torcedores fiquem fora de seus assentos, pulem em cima das cadeiras ou se apoiem em muretas. Em reunião com dirigentes da entidade, a diretoria do Corinthians avisou que esse tipo de comportamento faz parte da cultura de sua torcida e recebeu a informação de que a Fifa será um pouco mais tolerante do que o normal. São permitidas bandeiras (muitas foram confeccionadas com imagens alusivas ao Japão), mas apenas nos setores localizados atrás dos gols, para não atrapalhar a divulgação de patrocinadores da Fifa.

Corintianos de várias partes do mundo começaram a "invadir" Nagoya ontem - antes, o time era acompanhado praticamente apenas por torcedores que moram no Japão. Pela primeira vez desde a chegada da equipe ao país, na semana passada, foi possível ver corintianos caminhando em grupos pelas principais ruas da cidade e pelos centros comerciais.

Rui Ferrari, 33 anos, gerente de produção nascido e criado no Espírito Santo, vive na Austrália há doze anos e viajou ao Japão para ver o Corinthians jogar pela primeira vez na vida. "Minha mulher, que é inglesa, diz que não sabe como posso ser tão fanático por um time de futebol que nunca vi. Mas sou."

Já a mulher de Fernando Oliveira, de 39 anos, não se incomodou muito quando ele decidiu deixar a família em São Paulo e se mandar para o Japão com um grupo de amigos. O problema dele foi lidar com a revolta do filho, Fernando Júnior, de sete anos.

"Tinha prometido que iria levá-lo à Disney, mas quando o Corinthians ganhou a Libertadores gastei o dinheiro que tinha guardado para ele comprando as minhas passagens para o Japão", contou - sem nenhum arrependimento.

Apesar da "invasão" corintiana, o estádio de Toyota não deverá ficar lotado hoje. Como há poucos torcedores do Al Ahly acompanhando o time no Japão e é altamente improvável que uma grande quantidade de japoneses vá ao jogo, muitos dos 45 mil lugares do estádio ficarão vazios. Ontem, perto do consulado brasileiro em Nagoya, alguns cambistas estavam "queimando" ingressos a preço de custo.