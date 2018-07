'Não acreditavam que o handebol chegaria lá', diz Morten Soubak

BELGRADO - A inédita conquista do Mundial de Handebol pela seleção brasileira feminina vai aumentar o respeito do time nacional nas principais competições, avalia o técnico Morten Soubak, responsável por liderar o time no título obtido na Sérvia, domingo. "Muito países não acreditavam que podíamos chegar lá. Agora mostramos com autoridade a todo mundo que somos capazes", afirma o treinador, em tom de desabafo. Soubak, contudo, admite a surpresa com o título mundial.

"Tinha dito antes que eu queria colocar uma medalha no peito delas. Esse era o meu sonho. Estávamos trabalhando para realizar esse sonho e conseguimos. Estou orgulhoso do trabalho que foi feito e como foi feito", disse o técnico, após exaltar o trabalho realizado pelas jogadoras brasileiras. "A dedicação que as meninas mostraram, não tenho palavras para descrever isso. É uma coisa sem explicação. Dá para escrever um livro", declara o treinador dinamarquês.

Depois da conquista histórica, domingo, a seleção brasileira feminina de handebol desembarca no País na manhã desta terça-feira, véspera de Natal.