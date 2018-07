Não cabe na F-1

A Stock brasileira tem um campeonato de 12 etapas, com carros e motores iguais, um regulamento bastante restrito, que procura novidades para criar suspense até a corrida final. Já adotou o playoff da Nascar e está testando agora essa contagem de pontos em dobro na corrida que encerra a temporada.

A F-1 é a geradora de todos os outros campeonatos de automobilismo do planeta, primeira categoria regulamentada para ter uma competição mundial, viu suas equipes nascidas em pequenas garagens transformarem-se em empresas com centenas de funcionários, criou as grandes novidades da indústria automobilística nas últimas seis décadas, ganhou e perdeu campeonatos à custa de acertos e erros no trabalho dos mais conceituados engenheiros e mais famosos pilotos do mundo, é ligada diretamente a grandes marcas de automóveis. Por toda essa sua história, não pode jogar a sorte de uma temporada inteira numa única corrida.

Isso, para mim, soa como aquela ideia de mandar molhar as pistas para dar mais emoção - que não passou de um balão de ensaio, como outras tantas. É claro que aumentaria a chance de uma decisão de título mais emocionante, mas e o risco de ver a história ser mudada por conta do acaso? A emoção se sobrepõe à justiça.

Eu costumo ser otimista em relação às mudanças. Quando se falou pela primeira vez do DRS (asa móvel) que possibilitaria a quem estivesse a menos de um segundo do carro da frente abrir a asa traseira e ter um acréscimo de velocidade, houve muita crítica. Mas a novidade deu certo. A execução não foi complicada como se imaginava, e o número de ultrapassagens aumentou. Os pneus de desgaste rápido e diferenciado entre os dois tipos obrigatoriamente usados em cada corrida também foram um complicador para engenheiros e pilotos, mas era igual para todos. A pontuação em dobro pode causar distorções, ainda mais numa pista como a de Abu Dabi. Já que é pra bagunçar, que tal a sugestão de revezamento de pistas para encerrar o campeonato com pontuação em dobro?

Evitar hegemonia é sempre um desafio. Mas antigamente Bernie Ecclestone resolvia o problema à sua maneira. Quando Schumacher deixou a Benetton no fim de 95 já como bicampeão e poderia se encaminhar para a velha parceira alemã Mercedes, o que deixaria a McLaren muito forte, Bernie deu um jeito de equilibrar as coisas criando condições favoráveis para o alemão assumir o desafio de correr na Ferrari, que estava havia muito tempo sem ganhar títulos. Ele sabia que Schumacher demoraria mais tempo para reerguer a equipe. De fato, levou quatro anos. Quando começou a ganhar títulos sem parar, não foi ruim para a F-1 porque a Ferrari tem torcedores no mundo todo.

Já esta ideia de pontuação em dobro leva a F-1 ao oposto do que ela sempre teve como conceito básico. O carro melhor deve vencer, a criatividade dos engenheiros e o talento do piloto devem ser premiados. Já basta o embaralhamento das corridas conseguido à custa de pneus de diferentes performances, asa móvel e kers.

Se, mesmo com a mudança radical de regras para 2014, o genial projetista Adrian Newey continuar fazendo um carro melhor do que os outros, será mais uma prova de que a F-1 é o nascedouro das grandes inovações e que ali ganha sempre quem trabalha melhor.

Não é essa a ordem natural da vida? Para mim, a ideia não cabe. Mas se a FIA mantiver a decisão, vai caber na marra, mesmo fugindo do conceito que fez da Fórmula 1 o que ela é.