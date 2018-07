'Não cabe só a mim decidir', avisa Neymar na seleção

BRASÍLIA - Se o Brasil vencer a Copa das Confederações, é muito grande a chance de Neymar ser o destaque da conquista. Ao mesmo tempo, um fracasso na competição que se inicia no sábado também poderia recair sobre os ombros do craque do Barcelona. O atacante sabe da pressão da opinião pública por boas atuações, mas lembra: o time tem outros 10 jogadores.

"O grupo é excelente, de muita qualidade, não cabe só a mim levar a seleção ao título. Aos companheiros também, à equipe toda", disse Neymar, nesta quinta, em entrevista coletiva, a primeira dele desde que a seleção iniciou a preparação para a Copa das Confederações. "Nunca é só um. São 10, uma equipe."

O jogador fez questão de dividir o peso pela necessidade de um título, ou de pelo menos uma campanha convincente, com os outros 22 jogadores que compõem o grupo inscrito na Copa das Confederações. "A gente sabe da nossa responsabilidade. Cada um sabe da sua responsabilidade aqui. E por isso é muito importante a formação de um grupo."

Entre outras coisas, Neymar falou sobre a juventude do grupo - ele, Lucas e Oscar estavam na seleção sub-20 há dois anos. "Não é preciso maturidade para jogar futebol. Futebol é mais inteligência que maturidade. Claro que daqui a três, quatro anos, nós os mais jovens vamos estar melhores ainda."

A responsabilidade sobre o Neymar cresceu depois que ele ganhou um novo status no futebol mundial. Contratado depois de briga de gigantes entre Barcelona e Real Madrid, ele levou 56 mil pessoas à sua apresentação no Camp Nou. A viagem para assinar contrato e participar dessa festa fez o jogador voltar à seleção 2kg mais leve. Ele garante que já recuperou o peso.

Sobre a transferência em si, negou que a possibilidade de atuar na Europa vá acelerar seu evolução. "Eu poderia evoluir em qualquer lugar. Eu mesmo, desde os 17 anos, quando virei profissional, já evolui muito e vou continuar evoluindo."

Com relação aos inúmeros compromissos comerciais que tem que cumprir com seus 12 patrocinadores pessoais, disse não ver problema. "Isso não me cansa, não me atrapalha e é até normal. Nada me tira o foco e o foco agora é a vencer a Copa das Confederações", assegurou.