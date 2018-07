''Não conheço o Neymar, mas vão pagar bem por ele''

ENTREVISTA - MICHEL PLATINI, Presidente da Uefa

Ex-jogador da seleção francesa, atual presidente da União de Associações Europeias de Futebol (UEFA) e um dos dirigentes mais influentes do planeta, Michel Platini está no Brasil para acompanhar a cerimônia do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, hoje, às 15 horas (de Brasília), na Marina da Glória, zona sul do Rio.

Cordial, o francês aceitou bater um papo enquanto transitava pelo saguão de um luxuoso hotel carioca. Falou sobre a Copa do Mundo no Brasil, mas não se mostrou muito interessado nos jogos da Copa América, vencida na semana passada pelo Uruguai, ou pelo jogadores sul-americanos. "Não conheço o Neymar, mas sei que querem pagar um bom dinheiro por ele", observou Platini.

O que despertou a atenção do francês foi a proposta de R$ 90 milhões feita recentemente pelo Corinthians ao Manchester City para contratar o atacante argentino Carlitos Tevez. "Isso para mim é uma surpresa. Uma boa surpresa. Agora, não sei se isso é uma tendência. Vocês que são brasileiros que me digam."

Após tudo o que tem visto, qual sua expectativa para a Copa do Mundo no Brasil?

Mas não tenho visto nada. Mas é claro que para o mundo do futebol é bom ter um evento como esse no Brasil. Trata-se do país do futebol. Trazer futebol para cá é a mesma coisa de um judeu ir para Israel ou de um católico ir para Roma.

Acompanhou a Copa América da Argentina?

Na verdade, não. Já conhecemos a maioria dos jogadores das seleções sul-americanas, pois todos jogam na Europa.

Conhece o brasileiro Neymar?

Não conheço, ainda não o vi jogar, mas sei que querem e vão pagar um bom dinheiro por ele.

Há poucas semanas, o Corinthians fez uma proposta de 40 milhões (R$ 90 milhões) ao Manchester City para contratar Carlitos Tevez...

(Espanto) Para mim isso é uma surpresa. Uma boa surpresa. Talvez brasileiros e argentinos queiram ficar mais fortes para a Copa do Mundo de 2014.

Pela experiência que tem, acredita que esse fato de clubes brasileiros contratarem atletas que estão na Europa pode ser uma tendência?

Não sei, vocês que são brasileiros que me digam isso. Mas é bom constatar que os clubes estão se fortalecendo.

O senhor não gosta muito dessa história de grandes gastos...

Luto para que os clubes da Europa não contratem jogadores se não têm dinheiro para pagar. Você não compra uma Ferrari se não tem dinheiro, certo?

Em qual país se pratica o melhor futebol atualmente?

Não sei se é possível dizer. Cada um tem seu estilo. Itália, Inglaterra são grandes centros. A Espanha sempre teve destaque e agora ainda mais porque venceu a última Copa do Mundo. São todos grandes mercados.

O Barcelona é o time da moda no mundo inteiro. E por isso todos querem jogar como ele. É possível jogar como o Barça ou seria precisa ter exatamente aqueles atletas que lá estão?

Trata-se de uma boa questão. Acredito que se trata de uma filosofia de trabalho, uma cultura de jogo. E isso é mais importante do que ter esse ou aquele jogador. Claro que com grandes nomes, como é o caso do Barcelona, tudo fica mais fácil. Mas é uma questão de cultura.