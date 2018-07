'Não' de Seedorf causa surpresa e decepção

O Corinthians segue sua sina de frustrações recentes ao saber do anúncio da renovação de contrato do meia Seedorf com o Milan.

Todos davam a chegada como certa. O discurso otimista prevalecia entre os dirigentes. Eles até agiam com desdém sobre o interesse de Flamengo e Botafogo.

A contagem regressiva para o dia 30, data do encerramento do contrato com o Milan, acabou suspensa pela manhã com a nota oficial do clube italiano.

Seedorf assinaria com o Corinthians por três anos. Agora, segue no Milan até junho de 2012.

Não bastasse amargar decepções nas quatro últimas competições, o Corinthians agora se depara com o "não" do jogador, apontado como a peça que faltava à engrenagem.

"É uma vaga que não precisa ser preenchida. E agora é tocar o barco", disse o diretor Duílio Monteiro Alves. "Só buscaremos outro jogador para a posição se surgir grande oportunidade como essa, com alguém diferenciado."

O presidente Andrés Sanchez andava se gabando da proposta do clube. Um pré-contrato chegou a ser enviado para Seedorf na Itália.

A decepção do Corinthians, por tabela, foi a primeira frustração também de Ronaldo - e sua agência de marketing, a 9ine -, responsável por aproximar o meia do clube. O Fenômeno apresentou a tentadora proposta ao amigo e daria auxílio à imagem.