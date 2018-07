Não é a praia da Ferrari

Em Silverstone nunca dá para apostar em um dia de sol, mas a Ferrari precisa muito disso para poder avaliar as atualizações que preparou. Se não funcionarem, o próprio Alonso admite que já não será possível pensar na luta pelo campeonato. Por outro lado, a chuva desfaz eventual desvantagem que a Ferrari teria com o uso do pneu duro que a Pirelli escalou para o fim de semana.

Silverstone recebe o GP da Inglaterra pela 45.ª vez desde a inauguração do Campeonato Mundial, que aconteceu nessa pista em 13 de maio de 1950. Por 5 vezes o GP ocorreu no circuito de Aintree (55-57-59-61-62) e de 1964 até 1986 houve revezamento com Brands Hatch, que passou a receber o GP nos anos pares, ficando com Silverstone os ímpares. Em 2011 está fazendo 60 anos que a Ferrari venceu pela primeira vez em Silverstone, com o argentino Froilan Gonzalez em 1951. Mas, desde a vitória de Von Trips em 61, a equipe italiana ficou 14 anos sem vencer o GP da Inglaterra, qualquer que fosse a pista, até Niki Lauda quebrar a série em 76 em Brands. O período de seca em Silverstone foi de 17 anos, de Peter Collins (58) a Alain Prost (90), sendo que, nas outras 15 edições disputadas em outras pistas, a Ferrari venceu apenas três (Von Trips em 61, Niki Lauda em 76 e Carlos Reutemann em 78). Agora, faz três anos que não vence.

A corrida de amanhã é a primeira em que vale a proibição do chamado "difusor soprado"", o nome que parece mais apropriado para o efeito causado pelo ar quente do escapamento jogado contra o difusor mesmo quando o piloto tira o pé do acelerador. Diz-se soprado porque, não havendo aceleração, a queima e a expulsão dos gases são forçadas. E este sistema criado pelos engenheiros tornou-se a invenção da vez. Só que, ao contrário do difusor duplo da Brawn de 2009 e o duto de ar passando pelo cockpit da McLaren de 2010, que acabaram sendo tardiamente copiados pelas rivais, o sistema de escapamento jogando ar para baixo dos carros não partiu de uma única equipe. Apareceu no carro da Renault logo no lançamento, mas a McLaren e a Red Bull usam desde o começo do campeonato, seguidas pela Ferrari, Mercedes e todas as outras rivais que tinham condições financeiras para investir nisso.

A explicação da FIA para a mudança é que se trata apenas de uma forma mais rigorosa de cumprimento das regras. Charlie Whitting soube usar muito bem as palavras para tentar descaracterizar uma mudança na metade do jogo. Mas, pelo momento em que isso ocorre, tem mesmo cheiro de atitude política pra tentar barrar o avanço da Red Bull rumo a uma conquista do título com muita antecedência.

Mark Webber marcou o melhor tempo do dia na primeira sessão de ontem, Vettel andou pouco, talvez porque a Red Bull acredite em pista seca hoje, mas é dono do recorde do circuito (1m26s615), estabelecido no ano passado, quando venceu. Eu aposto que nada segura Vettel.

E Michael Schumacher, o primeiro alemão a ganhar um mundial, aposta mais alto. Dono de recordes considerados imbatíveis como 91 vitórias, 68 poles e 7 títulos, ele diz não duvidar que Vettel possa quebrar essas marcas. Em 18 anos de convivência, nunca vi nele esta humildade toda.