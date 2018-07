Não é difícil!

Há problemas para executar esse tipo de jogo. O treinador do Egito avança a marcação, mas tem um zagueiro lento, de 37 anos: Gomaa. Qualquer contra-ataque mata, especialmente se Emerson estiver ligado. Observação do assistente Fernando Lázaro, filho do ex-lateral Zé Maria, também merece cuidado: "Quando joga o Aboutrika, ele se coloca entre a linha de quatro homens do meio de campo e os atacantes."

Deve ser assim contra o Corinthians. Por conhecer o estilo do Al Ahly, o Corinthians treinou no domingo para marcar e sair da marcação por pressão. Nenhum treinador faz isso tão bem no futebol brasileiro quanto Tite, desde que dirigia o Grêmio, campeão da Copa do Brasil em 2001. O treino de ontem, intenso, teve campo reduzido e bolas roubadas pelas duas equipes. O Al Ahly joga intensamente, mas por apenas 20e minutos. Depois, diminuiu seu ritmo, como mostrou contra o Sanfrecce Hiroshima. Um pouco mais de capricho e a equipe japonesa empataria a partida com Sato.

O Corinthians é favorito. Mas vale o cuidado da observação de um torcedor egípcio, ontem, em Nagoya. "O Al Ahly terá mais problemas contra os japoneses. Nosso jogo combina com o dos brasileiros. Lembre da Olimpíada, quando o Egito perdeu do Japão por 3 a 0 e do Brasil por 3 a 2." Não é bem assim. O Al Ahly será mais defensivo contra o Corinthians, com Aboutrika possivelmente atuando de início, sem a opção por dois atacantes puros (veja ilustração). As costas do lateral Kenawi e do meia Suliman são caminho certo para chegar ao gol.

