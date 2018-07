'Não é possível Vettel ter tanta sorte até o fim do campeonato'

Os desafios do piloto da Ferrari começam amanhã na definição do grid. O modelo F2012 da Ferrari perdeu desempenho para o RB8 da Red Bull e o MP4/27 da McLaren. Vettel tem consciência de que está no melhor momento da temporada e deve lutar com Lewis Hamilton e Jenson Button pela pole position: "Sempre fomos muito competitivos aqui na Coreia". Em 2010, primeira edição da prova, o alemão liderava quando quebrou o motor e no ano passado venceu. "Nosso objetivo, claro, é manter a fase de vitórias das duas últimas corridas, apesar de já termos visto como este ano os altos e baixos são comuns".

A sorte a que Alonso se refere pode não ser, necessariamente, o azar de Vettel, mas a eficiência da McLaren. Button e Hamilton não foram além da quarta e quinta colocação em Suzuka, domingo, porém devem tornar a vida de Vettel bem difícil na Coreia do Sul, na classificação e ao longo das 55 voltas da competição. Button e Hamilton serão grandes obstáculos para Vettel somar muitos pontos. A McLaren informou ter descoberto um problema na suspensão do carro de Hamilton no Japão.

O inglês foi sabatinado sobre sua precipitação noTwitter ao falar de Button. "Minha primeira providência ao chegar aqui foi procurá-lo para me desculpar e Jenson aceitou", disse. "Às vezes, ali na hora, fazemos coisas que não deveríamos". Hamilton criticou Button por deixá-lo de seguir no Twitter depois do anúncio da mudança para a Mercedes, mas depois descobriu que Button não compartilha a rede social. "Errei e levanto as minhas mãos", falou.

Terminar as cinco últimas corridas nos pontos e em Suzuka na segunda colocação ajudaram Felipe Massa e se recompor do desgaste da primeira metade do campeonato. "Foram corridas boas e importantes para mim, pelo jeito que estou trabalhando e para minha cabeça, minha motivação", afirmou em entrevista reproduzida pelo site brasileiro totalrace.com. Suas chances de continuar na Ferrari cresceram bastante. Já Bruno Senna, da Williams, espera uma melhor posição de largada que em Suzuka, 16.º.

Esse é o argumento de Fernando Alonso para acreditar que após as

cinco corridas que faltam

o título será da Ferrari