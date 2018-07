'Não é possível Vettel ter tanta sorte'

Os desafios do piloto da Ferrari começam amanhã na definição do grid. O modelo F2012 da Ferrari perdeu desempenho para o RB8 da Red Bull e o MP4/27 da McLaren. Vettel tem consciência de que está no melhor momento da temporada e deve lutar com Lewis Hamilton e Jenson Button pela pole position: "Sempre fomos muito competitivos aqui na Coreia". Em 2010, primeira edição da prova, o alemão liderava quando quebrou o motor e no ano passado venceu. "Nosso objetivo, claro, é manter a fase de vitórias das duas últimas corridas, apesar de já termos visto como este ano os altos e baixos são comuns".

A sorte a que Alonso se refere pode não ser, necessariamente, o azar de Vettel, mas a eficiência da McLaren. Button e Hamilton não foram além da quarta e quinta colocação em Suzuka, domingo, porém devem tornar a vida de Vettel bem difícil na Coreia do Sul, na classificação e ao longo das 55 voltas. Button e Hamilton serão grandes obstáculos para Vettel somar muitos pontos. A McLaren informou ter descoberto um problema na suspensão do carro de Hamilton no Japão.

O inglês foi sabatinado sobre sua precipitação noTwitter ao falar de Button. "Minha primeira providência ao chegar aqui foi procurá-lo para me desculpar e Jenson aceitou", disse. "Às vezes, ali na hora, fazemos coisas que não deveríamos". Hamilton criticou Button por deixá-lo de seguir no Twitter depois do anúncio da mudança para a Mercedes, mas depois descobriu que Button não compartilha a rede social.