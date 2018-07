Não estraguem os craques O ano de 2010 deveria servir para pensar no estado atual do futebol brasileiro, nas lições que deveriam ter sido aprendidas e não foram, apesar de claríssimas. Muita gente está preocupada se os estádios para a Copa de 2014 estarão prontos, mas isso é o que menos preocupa, afinal a Fifa não vai deixar passar esse fiasco; o que preocupa é a série de outras melhoras que mal foram iniciadas, como em aeroportos, metrôs e segurança, e a qualidade do futebol brasileiro que será apresentado nesses estádios. E esta falta de qualidade tem a ver com o primarismo do debate. Num ano em que o melhor do Brasileirão foi um argentino, o Brasil perdeu feio na Copa e não há nenhum jogador brasileiro entre os dez melhores do mundo, há algo de podre no "país do futebol". Não adianta disfarçar.