''Não existe essa de Meninos da Vila'', diz Luxemburgo

Luxemburgo negou mágoa pela sua passagem mais recente pela Vila Belmiro, que não teve o mesmo êxito das anteriores. "Me orgulho que todos os jogadores do Santos, com exceção do Durval, com quem não trabalhei, vieram me cumprimentar antes do jogo", disse ele. "Parte da imprensa ficou tentando colocar os meninos contra mim, como se tivesse feito alguma maldade quando passei por lá." Assim como o Santos, o Atlético tem grandes chances de ser campeão estadual neste fim de semana. / B.D.