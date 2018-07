'Não fui violento', diz João Filipe

SÃO PAULO - O zagueiro João Filipe saiu de campo como vilão. Nem o pênalti desperdiçado por Jadson chamou tanta atenção quanto a falta desnecessária do são-paulino em cima de Jorge Henrique, por trás, que lhe rendeu o cartão vermelho justamente no momento que o técnico Leão tinha feito três substituições de uma vez.

"O que o Jorge Henrique fez, está acostumado a fazer sempre. É um direito dele. Se ninguém conhecesse ele, e não tivéssemos avisado sobre isso no vestiário, aí tudo bem. Só que o erro foi de quem fez isso nele", disse o treinador, reclamando abertamente da postura de João Filipe.

Ao ser expulso, o jogador reclamou da arbitragem. "Eu não fui violento, não fiz nada. Ele pulou", resumiu. Só que o técnico do São Paulo não quis dar muita bola para as lamentações de seu zagueiro, que atuou improvisado na lateral.

"Não temos de sacrificar ninguém, mas algumas observações temos de fazer. Quando o atleta vai mal e comete muitos erros, e tem a infelicidade de ser o agressor na falta, temos de poupá-lo de comentários abertos. Quanto menos falar, mais passa tranquilidade para ele. Não foi um bom jogo para ele, assim como para outros também."

Mesmo com as provocações de Jorge Henrique, os jogadores do São Paulo saíram de campo sem raiva do corintiano. "Infelizmente nós caímos na provocação dele. Não podemos perder a cabeça, dar pancada e ser expulso. Temos que ter mais tranquilidade", afirmou, lembrando que o cartão vermelho atrapalhou uma possível reação tricolor. "A expulsão complicou as mudanças do Leão. No lance, o Jorge Henrique estava de costas, no campo deles, não precisava fazer falta. Sabemos que ele tem esse talento de chamar falta e provocar o adversário, mas poderíamos ter evitado."

Agora o São Paulo, que caiu para a quarta posição do Paulistão, tenta retomar o caminho das vitórias na quinta, contra o Paulista, no Morumbi, na abertura da 8.ª rodada do campeonato.