Não mexam com a fera!

Vamos lembrar que Newey já esteve em situação inversa, quando, em 2009, fazia parte daqueles que corriam atrás do então imbatível carro da Brawn, e conseguiu na segunda metade do campeonato uma reação que levou seus pilotos Vettel e Webber a vencer cinco corridas, encerrando o campeonato com uma dobradinha. Não deu pra tirar o título das mãos de Button, mas a Red Bull já terminou o ano com o melhor carro da turma.

No atual campeonato, com dez pole positions em dez etapas, ela foi derrotada quatro vezes. A primeira, na China, em uma corrida tumultuada pela chuva e vencida por Hamilton, da McLaren. A segunda, no Canadá, em outra corrida cheia de confusão, que Button (McLaren) venceu depois de ocupar o último lugar. A terceira derrota da Red Bull aconteceu em Silverstone por várias circunstâncias, entre as quais uma falha em pit stop de Vettel, que Alonso (Ferrari) soube aproveitar bem. Portanto, a primeira derrota de fato, em condições normais, foi a de Nurburgring, onde McLaren e Ferrari tiveram um carro mais eficiente e Hamilton venceu bem.

Tocou o sinal de alerta na equipe austríaca, mas sem nenhum motivo para pânico. Faltando nove provas para o final, a vantagem de Vettel ainda é 77 pontos e quem vem em segundo é Webber. A diferença para o primeiro rival de fato, que é Hamilton, sobe a 82 pontos. E 86 para Alonso.

Mesmo tomando Webber como referência, Vettel já não precisa nem vencer corrida. Se o australiano vier a ganhar todas daqui em diante, chegará a 364 pontos. Bastaria Vettel classificar-se em 2.º cinco vezes e quatro em 3.º para ganhar o campeonato com 366.

A pista húngara tem características muito especiais. Pra começar é a de velocidade mais baixa entre todos os autódromos. Apenas o circuito de rua de Mônaco tem uma corrida mais lenta. Isso significa que o ajuste do carro para esta pista de 14 curvas, quase todas estreitas, exige o máximo de pressão aerodinâmica, também como em Mônaco.

Em 24 anos de corridas na Hungria, largar na pole sempre teve uma importância fundamental, mas, irônicamente, nos últimos seis anos apenas uma vez o pole venceu. De qualquer forma, o vencedor largar fora das três primeiras posições é coisa rara. Aconteceu três vezes nesses anos todos - Nigel Mansell (largou em 12.º em 1989), Jenson Button (14.º em 2006) e Lewis Hamilton (4.º em 2009).

Gostei bastante do primeiro treino de Bruno Senna ontem pela Renault. Sóbrio, não tentou pilotar como se estivesse na GP2, com um carro que ele dominava plenamente quando correu nesta pista. No final, ficou a 8/10 de Petrov, que é a referência. Vamos lembrar que esta primeira sessão de treino de ontem foi a 31.ª de Petrov com este carro em 2010, fora os dez GPs disputados. Mesmo descontando os problemas eventuais em treinos e corridas, a soma disso não dá menos de 5 mil quilômetros.

Para Bruno, foi o primeiro contato. Quando Heidfeld foi escolhido para substituir Kubica, achei certo por causa da experiência que ele traria para uma equipe que já tinha um novato como Petrov. Mas pelo que Heidfeld fez até agora, já acredito que poderia ter sido mais útil fazer Bruno conhecer bem o carro e a F-1. Aí se saberia o que esperar dele.

A Renault vive, no momento, a indecisão sobre o futuro de Kubica e poderá ter de recorrer ou a outro piloto mais experiente - já houve especulação inclusive do nome de Massa - ou escolher entre Bruno Senna e Roman Grosjean. Enquanto o francês já teve sua chance quando substituiu Nelsinho Piquet e não mostrou nada, Bruno parece uma boa aposta. O problema é que a França está há algum tempo sem piloto na Fórmula-1.