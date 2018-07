''Não poderia ser melhor o meu retorno''

"Com dois gols, não poderia esperar coisa melhor na minha estreia", afirmou o centroavante, que recebeu os parabéns até do técnico Sérgio Ramirez, do Ituano, que o abraçou no fim do confronto. "Centroavante é isso mesmo, passa o jogo todo sem tocar na bola e decide", disse. "Claro, tive a ajuda dos companheiros, o grupo está todo de parabéns. E aqui é minha casa, onde conheço bem."

Maduro e experiente, nada de bater de frente com Ronaldo, com quem pode disputar uma posição. "Quero sempre jogar, poder ajudar, mas Ronaldo é sempre Ronaldo."