Não tem adversário fácil na Copa do Mundo, avisa Messi

BUENOS AIRES - Em recuperação em Buenos Aires, após ter sofrido uma lesão muscular há cerca de um mês, Messi comentou neste sábado sobre o sorteio dos grupos da Copa de 2014, realizado no dia anterior na Costa do Sauipe (BA). Um dos astros do Mundial que acontecerá no Brasil, ele não aceitou a avaliação de que a Argentina caiu numa chave relativamente tranquila, junto com Bósnia, Irã e Nigéria. "Não tem time fácil", avisou o melhor jogador do planeta, através das redes sociais.

Ainda via redes sociais, Messi também escreveu que estava "feliz" por conhecer os adversários da Argentina no Mundial e avaliou que "todos os grupos são complicados". Apesar do discurso dele, a seleção argentina tem amplo favoritismo na chave, na qual jogará, pela ordem, contra Bósnia, Irã e Nigéria, todos adversários sem grande expressão no cenário internacional.

Messi já está há uma semana em Buenos Aires, para onde foi fazer parte de sua recuperação. Liberado pelo Barcelona, ele está utilizando o centro de treinamento da seleção argentina e fez exame neste sábado para checar a cicatrização da lesão muscular na perna esquerda, sofrida no dia 10 de novembro, em partida com o Betis, no Campeonato Espanhol. Deve voltar a jogar só em janeiro.

É a terceira lesão muscular sofrida pelo astro apenas nesta temporada do futebol europeu. Antes, ele se contundiu em 21 de agosto, quando teve uma lesão na coxa esquerda que o manteve uma semana inativo. Depois, em 28 de setembro, sofreu outro problema muscular, desta vez na perna direita, que o deixou três semanas afastado. Agora, Messi promete uma recuperação mais cuidadosa.