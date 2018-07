'Não tenho ideia de como venci', diz Rossi após ganhar 500 Milhas de Indianápolis Primeiro novato a vencer as 500 Milhas de Indianápolis após 15 anos, o norte-americano Alexander Rossi saiu com a vitória na 100.ª edição da prova neste domingo e mostrou-se incrédulo com o feito. "Não tenho a mínima ideia de como pude sair vencedor desta prova", comentou o piloto ao deixar o carro após a mais tradicional corrida do automobilismo. Aos 24 anos, ele trocou uma carreira frustrada em equipes pequenas da Fórmula 1 pela glória na Fórmula Indy.