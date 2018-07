Napoli bate a Internazionale e Roma apanha da Atalanta

O Napoli se manteve na luta por uma vaga para a Copa dos Campeões da Europa, ao derrotar a Internazionale por 1 a 0, ontem no Estádio San Paolo. Com a vitória, o time napolitano passou a somar 40 pontos, cinco atrás da Lazio e da Udinese, que também venceram ontem e dividem a terceira colocação. O Milan lidera com 51, mas tem um jogo a mais que a Juventus, com 50.

Em Nápoles, o gol foi marcado por Lavezzi, no segundo tempo. Em Roma, a Lazio bateu a Fiorentina por 1 a 0, gol de Miroslav Klose. Em Bolonha, a Udinese ganhou do Bologna por 3 a 1, com gols de Di Natale, Basta e Flores.

Em Bérgamo, o atacante Germán Denis foi o destaque da Atalanta, na surpreendente goleada por 4 a 1 sobre a Roma. O argentino marcou três gols. O outro foi da autoria de Marilungo. O gol da Roma foi de Borini, convocado pela primeira vez para defender a Itália no amistoso com os EUA. Outros argentinos se destacaram na 25.ª rodada. Bergessio (2) e Gomez fizeram os gols do Catania na vitória (3 a 1) sobre o Novara.