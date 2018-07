Napoli deixa a Juventus se distanciar O ataque do Napoli está fraquejando num momento crucial da temporada. Ontem o time amargou seu segundo empate seguido sem gols, e fechou a 26ª rodada do Campeonato Italiano a seis pontos da líder Juventus (58 a 52). E a queda de rendimento do setor ofensivo colaborou muito para a equipe ser eliminada da Liga Europa pelo Viktoria Plzen.