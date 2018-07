Napoli derruba Siena e faz final com Juventus O Napoli será o adversário da Juventus na final da Copa da Itália, no dia 20 de maio, em Roma. Ontem, no Estádio San Paolo, a equipe napolitana eliminou o Siena, ao vencer por 2 a 0, gols de Vergassola, contra, e Cavani.