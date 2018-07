Napoli joga para esquecer o vexame que deu na Liga Europa

A derrota por 3 a 0 em casa diante do Viktoria Plzen pela Liga Europa foi um duro golpe para o Napoli, que agora precisa de um milagre para continuar sonhando com o título da competição. E o técnico Walter Mazzarri tenta fazer com que o elenco não abaixe a cabeça no Campeonato Italiano, em que ocupa a segunda posição. Por isso a ordem é virar a página e não deixar escapar os três pontos na partida de hoje com a Sampdoria no Estádio San Paolo.

Mazzarri admitiu que o time jogou mal no meio da semana, mas encontrou um álibi para atenuar o mau desempenho de seus jogadores. "Nosso gramado está em péssimo estado, parece um campo de batatas. Se estivesse bom nós teríamos criado muito mais chances."

O atacante uruguaio Cavani, artilheiro do time na temporada com 27 gols (18 deles no Campeonato Italiano), não marca há três jogos.

A Inter terá uma parada dura hoje: jogará fora de casa contra a Fiorentina. O time foi ultrapassado pelo Milan - que venceu o Parma sexta-feira por 2 a 1 -, mas se vencer pulará do quinto para o terceiro lugar.

Os jogadores prometem uma reação na reta final do campeonato para garantir vaga na Copa dos Campeões (os três primeiros se classificam para a competição) em homenagem ao atacante argentino Diego Milito, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante o jogo de quinta-feira contra o Cluj pela Liga Europa (ruptura do ligamento cruzado anterior e do colateral externo). O tempo mínimo de recuperação é de nove meses, mas existe o risco de ele ter de encerrar a carreira.

"Estou sofrendo muito pela situação de Diego Milito, que além de um grande jogador é uma ótima pessoa", disse o técnico Andrea Stramaccioni. "Todos torcemos para que ele se recupere da melhor maneira possível."

Declínio. O time, que chegou a brigar pela liderança com a Juventus, caiu de rendimento e nas últimas oito rodadas somou apenas sete pontos, com duas vitórias, três empates e três derrotas.