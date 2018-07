Napoli mostra coragem e encosta na Juventus

O Napoli conseguiu o que nenhum time havia conseguido nesta temporada e colocou fogo no campeonato. Com uma atuação corajosa digna de uma equipe que pensa grande, acabou com a invencibilidade do Parma em seu estádio e ficou a apenas três pontos da líder Juventus (49 a 46).

O gol que garantiu a vitória por 2 a 1 foi marcado pelo uruguaio Cavani - artilheiro da competição com 18 gols - aos 39 minutos do segundo tempo.

"O time está maduro e pode chegar longe", disse o técnico Walter Mazzarri. "Temos 15 pontos a mais do que tínhamos a esta altura no campeonato passado. Estamos fazendo uma super campanha."

Animado pelo inesperado tropeço da Juve, que sábado empatou em casa com o Genoa, o Napoli foi a campo pensando apenas em vencer. Sabia que era uma tarefa dura, porque o Parma era o único time que ainda não havia perdido em casa no campeonato, mas quem quer ser campeão precisa ousar. E o Napoli não se conformou com o empate depois que Sansoni marcou aos 29 do segundo tempo - Hamsik tinha colocado os visitantes em vantagem aos 20 da primeira etapa.

O prêmio ao time napolitano veio aos 39, quando Insgine deu um lindo passe para Cavani, que driblou o goleiro e rolou de pé esquerdo para a rede.

Em Bergamo, o Milan bateu a Atalanta por 1 a 0 com um gol de El Shaarawy e subiu para o quinto lugar. E até quinta-feira, quando se fecha a janela de transferências, o clube pode presentear a torcida com dois grandes reforços. Na Espanha, o auxiliar técnico do Real Madrid, Aitor Karanka, disse que está se buscando uma solução para Kaká jogar no Milan.

O outro que pode chegar é Balotelli, porque a conversa com o Manchester City está bem adiantada.

No jogo que fechou a rodada, a Inter empatou em casa com o Torino por 2 a 2. Chivu e Cambiasso marcaram para a equipe de Milão e Meggiorini fez os dois gols dos visitantes.

Hoje o clube deve acertar a venda de Philippe Coutinho para o Liverpool.