Napoli perde 2 pontos por manipulação de resultado

O Napoli foi punido ontem com a perda de dois pontos na tabela de classificação do Campeonato Italiano, depois de o ex-goleiro da equipe Matteo Gianello ter confessado que ajudou a manipular o resultado de uma partida disputada em 2010.

A sentença foi anunciada pelo Comitê Disciplinar da Federação Italiana de Futebol e fez o clube cair da terceira para a quinta posição do Campeonato Italiano, ficando agora dez pontos atrás da líder Juventus.

Além da punição ao clube, o zagueiro e ex-capitão do Napoli Paolo Cannavaro e o também zagueiro Gianluca Grava foram suspensos por seis meses cada um, enquanto Matteo Gianello recebeu uma suspensão de três anos e três meses, após ter confessado que tentou ajudar a manipular o resultado de uma partida contra a Sampdoria, disputada no dia 16 de maio de 2010.

O clube, assim como Cannavaro e Grava, negou a existência de qualquer irregularidade naquele confronto de 2010 que rendeu a punição nesta temporada. Para completar, o Napoli recebeu uma multa de 70 mil euros.

A Sampdoria venceu o jogo por 1 a 0, com um gol de Giampaolo Pazzini, hoje jogador do Milan, marcado aos 6 minutos do segundo tempo. Aquele jogo era o último daquela temporada na Itália e a vitória assegurou à Sampdoria a quarta posição do Campeonato Italiano e uma vaga na Liga Europa.