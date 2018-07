Napoli vai a campo em busca da reabilitação

O Napoli ainda não digeriu o empate em casa com o lanterna Sassuolo que o derrubou da liderança para a terceira posição do Campeonato Italiano, mas mesmo assim o técnico Rafa Benítez vai poupar os dois principais jogadores do time na partida de hoje contra o Genoa fora de casa. O meia Hamsik e o atacante Higuaín começarão no banco.

"Para poder desequilibrar, os grandes jogadores precisam estar descansados", argumentou. O belga Mertens, o macedônio Pandev e o colombiano Zapata disputam as duas vagas. Os titulares ganharão um descanso com vistas ao jogo de terça-feira contra o Arsenal, em Londres, pela Liga dos Campeões.

No outro jogo de hoje, o Milan receberá a Sampdoria. Com apenas cinco pontos em cinco rodadas (dez a menos do que a líder Roma), a equipe não pode nem pensar em tropeçar. O atacante Balotelli cumprirá a segunda das três partidas de suspensão que pegou por ter sido expulso contra o Napoli, e por isso o ataque será formado por Robinho e Matri.

Inglaterra. O clássico londrino entre Tottenham (12 pontos em quatro jogos, ao lado do Arsenal) e Chelsea (dez pontos) é a atração de hoje. O jogo marcará o duelo entre os técnicos portugueses André Villas-Boas e José Mourinho.

Outras partidas: Manchester United x West Bromwich, Aston Villa x Manchester City, Fulham x Cardiff, Hull x West Ham, Southampton x Crystal Palace e Swansea x Arsenal.

Alemanha. Líderes com 16 pontos em seis rodadas, Bayern e Borussia Dortmund jogarão em casa hoje. O time dirigido por Pep Guardiola receberá em Munique o Wolfsburgo, e o rival terá pela frente o Freiburg. Outros jogos: Bayer Leverkusen x Hannover, Hertha Berlin x Mainz, Hoffenheim x Schalke e Eintracht Frankfurt x Hamburgo.

França. O Paris Saint-Germain poderá assumir hoje a liderança provisória do campeonato. Segundo colocado com 15 pontos (dois a menos do que o Monaco, que amanhã jogará fora de casa contra o Reims), o time receberá o Toulouse.

O técnico Laurent Blanc pensa em poupar alguns titulares para a partida de quarta-feira contra o Benfica pela Liga dos Campeões.